CUBA - Manifeste contre le silence, pour la justice

Ce manifeste rédigé par des artistes et des intellectuels prend position contre les peines très sévères prononcées par la justice cubaine à l’encontre de plusieurs centaines de personnes impliquées dans les manifestations du 11 et 12 juillet 2021 [1]. Il a été republié sur le site de La Joven Cuba le 21 mars 2022.

À la communauté artistique et intellectuelle de Cuba :

Les 11 et 12 juillet 2021, Cuba a été secouée par un soulèvement social [2], auxquels les forces armées de l’État ont répondu par une action répressive. Ces événements ont débouché sur un recours démesuré à la violence qui a eu pour conséquences immédiates la mort du citoyen Diubis Laurencio [3], des perquisitions, le passage à tabac de manifestants et la détention de plus de mille citoyens. Cet épisode de désobéissance civile a été suivi de procédures judiciaires engagées contre plus de cinq cents citoyens, qui se sont soldées par des peines exemplaires dépassant plusieurs fois les vingt ans de prison.

À Cuba le droit de manifester [4] subsiste, malgré l’annonce faite par les autorités, dans l’attente d’une règlementation. Et face aux événements des 11 et 12 juillet, l’État répond par une violence politique et juridique [5] disproportionnée et méthodique, sans commune mesure avec les accès de violence ponctuels et spontanés manifestés pendant le soulèvement social par quelques citoyens. On ne peut comparer les responsabilités d’un manifestant qui s’en prend à un objet ou un bien d’autrui avec celles de quelqu’un qui agresse – qu’il soit agent de l’ordre public ou simple civil – un autre citoyen.

Pour toutes les raisons qui précèdent, les soussignés déclarent :

I.- Ces Cubains et ces Cubaines n’ont fait qu’exercer leur droit d’avoir des droits, de la même façon que la citoyenneté se manifeste chaque jour dans notre région latino-américaine et dans le monde. Et dans n’importe quelle république, lorsque des débordements sont commis dans les manifestations, leurs auteurs – qu’il s’agisse de citoyens ou d’agents de l’État – doivent être jugés d’une manière proportionnée et conforme au droit, jamais d’une manière punitive.

II.- Les peines prononcées sont une honte publique pour toute la société cubaine – au-delà des sympathies idéologiques ou des militantismes politiques – et visent à empêcher toute tentative d’intervention active des individus dans le destin de leur pays. Dans leur majorité, les jeunes traduits devant la justice sont issus de quartiers défavorisés, victimes de la grave crise économique et de la mauvaise gestion gouvernementale. On observe une disproportion des condamnations, des violations des règles de procédure en vigueur – selon la législation cubaine et internationale – et une utilisation des procès à des fins d’exemplarité par la presse publique nationale.

III.- À toute époque et dans toute société, il est du devoir intellectuel général des universitaires et des artistes de condamner la violence et l’arbitraire sans aucune hésitation, sans exception idéologique ni subterfuge de realpolitik. Il faut aussi les condamner parce que les victimes de cette violence sont presque toujours des personnes dont la vie, les besoins et les intérêts sont l’objet de nos recherches et de nos œuvres.

IV.- C’est un devoir humaniste concret d’accompagner les victimes de la violence d’État si nous considérons que les événements survenus entre le 11 et le 12 juillet relèvent, comme ailleurs en Amérique latine, d’un soulèvement social qui s’est exprimé par la désobéissance civile, résultat [6] de la mauvaise gestion gouvernementale de l’économie ainsi que de la façon autoritaire de gérer le conflit et la participation socio-politiques à Cuba.

V.- En ce moment inédit et triste de l’histoire cubaine, nous appelons nos collègues intellectuels et artistes à se joindre à nous. Les gens détenus sont – ou peuvent être – des membres de nos familles, des voisins, des amis. Ou nous-mêmes. En cette époque de connectivité numérique, nous savons tous ce qui se passe. Personne n’ignore aujourd’hui les événements, les témoignages et l’évolution des choses.

Dans toute idéologie, on a le choix entre condamner ou cautionner la violence du pouvoir. Les postures de dissimulation, de silence ou de complaisance face au traitement judiciaire punitif des manifestants du soulèvement social, au lieu de défendre les citoyens vulnérables et d’amener les autorités à se corriger, ne feront que perpétuer et amplifier les abus et les conflits. Et elles transformeront chacun de nous, personnes d’idées et de paroles, en complices, conscients ou déguisés, de la violence et de l’injustice.

Pour cela, compte tenu de l’allongement et de l’irrégularité des procédures, outre leur caractère punitif et les enseignements de procès semblables dans notre région, nous exigeons la libération de nos compatriotes. Avec ensuite la délimitation précise, proportionnée et rigoureusement respectueuse du droit, des responsabilités privées et publiques face à la violence associée au soulèvement. La forme concrète à adopter pour entamer ce processus – amnistie ou formule comparable – peut faire l’objet d’un débat, mais pas le fond. Le droit ne peut subordonner la justice.

Adriana Ortega Normand

Alberto Abreu Arcia

Alejandro Pérez Díaz

Alex Fleites Rodríguez

Alexander Hall Lujardo

Alexei Padilla Herrera

Alfredo López de la Rocha

Alina Bárbara López Hernández.

Amaury Pacheco Del Monte

Armando Chaguaceda Noriega

Boris González Arenas

Camila Rodríguez

Carmelo Mesa-Lago

Carolina Barrero Ferrer

Dany Roque Gavilla

Eloy Viera Cañive

Fernando Pérez Valdés

Gladys Marel García Pérez

Harold Cárdenas Lema

Haroldo Dilla Alfonso

Helen Ochoa Calvo

Ivette García González

Jorge Fernández Era

José Manuel González Rubines

Juan Pin Vilar

Juliette Isabel Fernández Estrada

Leonardo Manuel Fernández Otaño

Leonardo Romero Negrín

Mario Valdés Navia

Marta María Ramírez García

Mauricio de Miranda Parrondo

Miguel Alejandro Hayes

Nelda Castillo

Omar Everleny Pérez Villanueva

Pedro Manuel Monreal González

Rafael Rojas Gutiérrez

Raudiel Peña Barrios

Raúl Prado Rodríguez

Sandra Ceballos

Tania Bruguera

Teresa Díaz Canals

Uva de Aragón et Hernández-Catá

Cette profession d’exigence civique est également signée et soutenue par :

Abdiel González Maimó

Adriana Fonte Preciado

Aíxa Negrín Ortueta

Alberto Hernández Osorio

Alejandra Pino Díaz

Alfredo Castellanos Collazo

Alfredo Castellanos Collazo

Álvaro Tejeda Sardiña

Amílkar Feria Flores

Aminta D’Cárdenas

Anamelys Ramos González

Aydana Hernández Febles

Camila Ramírez Lobón

Carlos Antonio Amador Rodríguez

Carlos Ricardo Molina Rodríguez

Carmen Corella

Carolina Sansón Aguiar

Cirenaica Moreira

Claudio Gaitan Garmendia

Daína Chaviano

Daniel Triana Rubio

Daniela Rojo Varona

Danilo Pompa

Danny Echerri Garcés

David Horta Pimentel

Elaine Acosta González

Flavio Garciandía de Oraá

Gerardo Mosquera

Giselle González García

Glenda Caridad Boza Ibarra

Hamed Oriol Toledo Torres

Hamlet Fernández Díaz

Hamlet Lavastida Cordoví

Hasn Carrillo Guach

Iván de la Nuez

Ivette Corcho

Jorge Carpio

Jorge Dalton

Jorge Ferdecaz

Jorge Gómez de Mello

José Alejandro Estévez

José Leandro Garbey Castillo

José M. Fernández Pequeño

Juan Carlos Sáenz de Calahorra

Juan Manuel Tabío

Julio Llopiz Casal

Karla Rodríguez Albert

Kianay Anandra Pérez

Laideliz Herrera

Lázaro Saavedra González

Lilian María Martinó Lechuga

Llamirka Peñate Saavedra

Luis Cino Álvarez

Luis Roberto Gómez Alarcón

Lynn Cruz

Magdiel Jorge Castro

Manuel Alejandro Rodríguez Yong

Manuel García Verdecia

Manuel Jorge Mesías

Marcela García Olivera

María Antonia Borroto Trujillo

Mariela Brito

Marta Castillo

Marta Luisa Hernández Cadenas

Massiel Carrasquero Ramos

Miguel Alejandro Montero Ochoa

Miguel Augusto Gómez Fernández

Miguel Coyula

Miryorly García Prieto

Pedro Pablo Bacallao

Rachel Alfonso

Reinier Díaz Vega

Remy Ramses Hernández Lois

Ricardo Figueredo Oliva

Ricardo Franco Leyva

Roberto Viña Martínez

Rodolfo Gómez Schlittler

Rosario María Cruz Matos

Royma Cañas

Saily González Velázquez

Samuel Farber

Serguei Martínez Castillo

Teresa Cárdenas

Víctor Manuel Viera Potestad

Yanet Rodríguez

Yelanys Hernández Fusté

Yunior Morales

Dans la communauté internationale, ce manifeste reçoit l’appui de :

Antonio Tonga, Mouvement Migrants, Portugal

Atenágoras Lópes, Coordination nationale du syndicat Conlutas, Brésil

Daniel Ruiz, prisonnier politique remis en liberté, Argentine

Eduardo Almeida, Parti socialiste des travailleurs unifié (PSTU), Brésil

Herbert Claros, Réseau syndical international pour la solidarité et la lutte

Jessica Barquero, candidate à la vice-présidence, Costa Rica

Jhon Vega, candidat à la présidence, Costa Rica

María Rivera, Convention constituante, Chili

Miguel Sorans, Union internationale des travailleuses et travailleurs, Quatrième Internationale

Pablo Almeyda, Union internationale des travailleuses et travailleurs, Quatrième Internationale

Sebastián Romero, prisonnier politique remis en liberté, Argentine

Sérgio Carlitos Pereira, UPRG Cassacá 64, Guinée-Bissau, Afrique

Soraya Misleh, journaliste et militant, Palestine-Brésil

Vera Lúcia, pré-candidate à la présidence, Brésil

Zé María de Almeida, Parti socialiste des travailleurs unifié (PSTU), Brésil

La rédaction de La Joven Cuba a reçu ce manifeste que nous mettons à la disposition des lecteurs. Plusieurs membres de l’équipe ont décidé d’y apposer leur signature.

Dial – Diffusion de l’information sur l’Amérique latine – D 3612.

Traduction de Gilles Renaud pour Dial.

Source (espagnol) : La Joven Cuba, 21 mars 2022.

En cas de reproduction, mentionner au moins les auteurs, le traducteur, la source française (Dial - www.dial-infos.org) et l’adresse internet de l’article.