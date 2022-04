Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Avril 2022 > DIAL - avril 2022

DIAL 3612 - CUBA - Manifeste contre le silence, pour la justice

DIAL 3613 - BRÉSIL - « Le racisme brésilien est un crime parfait », échange avec Djamila Ribeiro

DIAL 3614 - ARGENTINE - Plus de la moitié des enfants sont pauvres : les chiffres officiels et la réalité

DIAL 3615 - AMÉRIQUE LATINE - Les 50 ans de la théologie de la libération

13 avril - Brésil

La direction nationale du Parti des travailleurs (PT) brésilien a confirmé, mercredi 13 avril, la désignation de Luiz Inácio Lula da Silva comme candidat à la Présidence du Brésil, associé à Geraldo Alckmin, pour la Vice-Présidence, malgré la tenue de manifestations pour dénoncer l’alliance de Lula avec son colistier. Ce dernier était membre jusqu’en décembre 2021 du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB), de droite modérée, pour lequel il a été candidat à la présidence, face à Lula, en 2006. Il a rejoint le Parti socialiste brésilien (PSB) en mars 2022. Proche des milieux d’affaires et de l’Opus Dei, il a été 2 fois gouverneur de l’État de São Paulo (2001-2006 et 2011-2018), réprimant violemment mobilisations et occupations de terres.

Faites-nous parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) vos propositions de points de repère pour les mois d’avril-mai.

