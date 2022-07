NICARAGUA - Mort du commandant sandiniste Jorge Hugo Torres Jiménez, prisonnier politique du gouvernement Ortega-Murillo

Ce texte a été publié sur le site mexicain de la Fondation Rosa Luxembourg peu après la mort de Jorge Hugo Torres.

La participation de Torres à l’opération de 1974 pour la libération des prisonniers de Somoza, au nombre desquels était Daniel Ortega, le prisonnier 198, fut décisive.

Samedi 12 février a été confirmée la mort d’un des héros de la lutte contre la dictature de Somoza, Jorge Hugo Torres Jiménez, général de brigade à la retraite et connu comme le commandant « numéro un », qui était incarcéré depuis juin 2021 dans la prison d’El Chipote, connue par les organisations des droits humains pour être un centre de torture.

Torres, âgé de 73 ans, a été l’un des 47 prisonnières et prisonniers politiques arrêtés en 2021, à l’approche des élections nationales qui ont eu lieu le 7 novembre dernier. Selon des organisations de la société civile, il y a actuellement au Nicaragua au moins 170 personnes incarcérées pour s’être opposées au gouvernement d’Ortega-Murillo ces dernières années.

Le 13 juin 2021, Torres a enregistré une vidéo de quelques minutes avant que sa résidence à Managua ne soit perquisitionnée, comme c’était le cas pour Dora María Tellez, la commande guérillera « numéro 2 » et pour la défenseure des droits humains Ana Margarita Vigil. Dans cette vidéo Torres déclarait :

« Il a 46 ans j’ai risqué ma vie pour sortir de prison Daniel Ortega et d’autres camarades prisonniers politiques et, en 1978, je l’ai risquée à nouveau, aux côtés de Dora María Téllez et d’autres camarades pour libérer une soixantaine de prisonniers politiques […] Mais ainsi va la vie, ainsi sont les retournements de la vie et ceux qui un jour ont adhéré aux principes en faveur de la justice, en faveur de la liberté, les ont trahis aujourd’hui, sont aujourd’hui les principaux ennemis de ces principes. »