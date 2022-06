Accueil > Français > Amérique latine et Caraïbes > MEXIQUE - Manuel pour déterrer la barbarie

30 avril 2022 - Un groupe de femmes dans l’état du Michoacán se charge de déterrer la barbarie en utilisant les traces que laisse la violence, une pratique de plus en plus courante au Mexique face à l’inaction des autorités.

TACÁMBARO, MICHOACÁN – Imagine un endroit, mais pas n’importe quel endroit, un lieu vert et sombre, un lieu qui ait les caractéristiques précises qui permettent que les crimes commis puissent y être enterrés.

Avant tout, ce doit être un lieu qui permette d’y entrer et d’en sortir rapidement sans être vus, mieux encore, où on peut accéder en voiture, pour éviter la fatigue de devoir porter un corps.

Les familles ont toujours à l’esprit que la majorité des criminels sont trop paresseux et veulent travailler le moins possible : à peine sont-elles arrivées sur le terrain qu’elles doivent se mettre à penser comme des assassins.

Ce doit être aussi un endroit entouré de hautes herbes ou qui doit être caché d’une manière ou d’une autre pour éviter que quelqu’un tombe sur une fosse clandestine, le dernier lieu où les familles voudraient retrouver les disparus.

En outre, la terre ne devra pas être dure, les « chercheuses » pensent que personne ne creuse une tombe s’il faut utiliser longtemps une pioche ou une pelle, c’est un autre détail qu’elles ont à l’esprit à mesure qu’elles avancent en pleine nature.

À qui appartient cet endroit ? Le plus plausible est qu’il n’ait pas de propriétaire, qu’il appartienne au gouvernement fédéral, à l’État, à une collectivité ou une communauté, une propriété privée attire les regards là où personne ne veut regarder, à moins que la terre n’appartienne aux criminels eux-mêmes.

Une fois qu’il répond à ces critères ce n’est plus un lieu quelconque, il devient une piste, un point sur la carte, un lieu probable, un lieu soupçonné de cacher la barbarie : les corps des disparus qui ont été enlevés.

Des lieux de ce genre abondent dans la sierra du Balcon de la Terre chaude, nom sous lequel on connaît le village magique de Tacámbaro, dans l’état du Michoacán, l’endroit où sont arrivés les nouvelles « chercheuses » du Michoacán.

C’est jusque-là qu’arrivent en camionnettes la Police Michoacán et la Garde nationale. Ils traversent d’abord des champs de maïs et de canne à sucre par des brèches qui mettent à rude épreuve les véhicules à quatre roues motrices.

Les véhicules s’arrêtent à l’entrée d’un champ sur le flanc d’une colline, là où les attendent des fonctionnaires de la Mairie de Tacámbaro, qui considèrent la recherche avec la solennité d’un événement qui leur offre une reconnaissance.

Après une série de marque d’encouragement des agences gouvernementales impliquées, elles commencent le travail qu’elles sont venues accomplir : rechercher les corps de ceux qui ont disparu, produit de la violence que subit l’état du Michoacán. Le premier lieu où elles ont fouillé est une pente par laquelle l’eau s’écoule par temps de pluie, les sillons sont mous et pleins de pierres que le courant du ruisseau a entraîné, qui est en ce moment à sec mais qui pourrait se remplir à la moindre pluie.

Au milieu de la zone il y a un arbre au tronc noueux qui surgit de la pente. Y est encore accroché un morceau de câble souple d’électro-ménager, qui enserre la cheville d’un homme qui a été enlevé. Quand la police est arrivée, l’homme était plié en deux, il grattait le sol mou et déplaçait des pierres avec un bâton. Il avait réussi à creuser un trou d’une dizaine de centimètres qui allait devenir sa tombe.

L’homme a survécu et a pu raconter : ceux qui l’ont enlevé lui ont donné l’ordre de creuser ce trou de ses mains jusqu’à ce qu’il soit suffisamment profond pour y entrer. Mais les policiers sont arrivés avant qu’il ne termine.

Auprès des autorités il a dit que les hommes qui l’ont enlevé utilise tout le temps cette technique avec leurs victimes. C’est pourquoi les « chercheuses » croient qu’il peut y avoir d’autres corps dans cet endroit, proche des municipalités de Turicato et Tacámbaro.

Des enfants plus d’une fois retrouvés

Patricia a les noms de 147 enfants mais ne connaît qu’un seul d’entre eux. Il s’appelle Pablo Sánchez López et alors qu’il avait 24 ans un groupe de policiers l’a emmené. C’était en mars 2013, et depuis lors on ne l’a pas revu.

Les 146 autres elle ne les a jamais connus, mais elle sait tout d’eux : ce sont ses enfants adoptifs, les filles et fils d’autres mères qui ne peuvent pas les rechercher. Patricia a décidé d’être leur mère adoptive pour poursuivre les recherches, qu’ils soient vivants ou morts.

Après avoir participé à des brigades à Sinaloa, Guerrero et Vera Cruz, Patricia López Rodríguez connaît bien les caractéristiques des terrains où on peut entreprendre des recherches de corps de disparus qui ont été enterrés dans des fosses clandestines.

« Il faut chercher là où la terre a été retournée, on voit immédiatement un changement de couleur, la terre selon les couches change de couleur et quand tu fais un trou tu sors une terre de couleur différente. Il faut être très attentif pour repairer ces petits détails qui nous aident à localiser une fosse » a dit Patricia à ses camarades de recherche.

La recherche de Tacámbaro est la troisième organisée au Michoacán indépendamment des recherches qui ont été entreprises au cours des deux caravanes des familles de disparus qui sont arrivées dans cet état en 2018 et 2019. Tout a commencé le 19 juin 2020 dans le département d’Hidalgo, où les chercheuses ont ratissé le terrain des localités de Potrero, Janamoro et Agostitlán, ainsi que la décharge locale à la recherche d’Homero Gómez González, le gérant du Sanctuaire du Rosario dédié à l’accueil des papillons monarques.

La recherche n’a pas abouti, on n’a rien trouvé non plus sur les rives du fleuve Chiquito, au centre de la ville de Morelia, où on a recherché Josué Salomón et Diego Israel, qui ont disparu le dimanche 26 janvier 2020 de la capitale de l’État.

Jusqu’aux rives du fleuve on a conduit le groupe K-9 qui a envoyé deux chiens pour tenter de trouver l’endroit où pourraient se trouver les restes des deux jeunes hommes disparus. Malheureusement ils n’ont pas eu de chance et désormais la famille continue à les chercher, qu’ils soient vivants ou morts.

Guidé par le témoignage de l’homme qui a été sauvé de l’enfouissement par ses ravisseurs, Indalecio Pedrisco Pacheco, a pris contact avec Patricia Sánchez pour entreprendre de nouvelles recherches dans la zone. Pedrisco non seulement est fonctionnaire de la Commission exécutive de l’attention aux victimes (CEEAV) mais son frère Enrique a aussi disparu et depuis il fait partie du collectif de Patricia appelé « Familles à ta recherche au Michoacán ».

La coordination avec les autorités permet de déployer plusieurs dizaines de membres de la Garde Nationale et de la Police du Michoacán, ainsi que la Commission pour la recherche et la CEEAV pour tenter de localiser des fosses clandestines dans la région proche de Tacámbaro et Turicato.

C’est là que sont arrivés Patricia et le groupe de mères qui l’accompagne, appartenant à d’autres collectifs comme « Où sont les disparus ? », qui sont les seuls à travailler directement avec les autorités locales pour localiser les fosses clandestines dans le Michoacán.

« Le fait de chercher me donne du courage, me donne des forces pour continuer à chercher. Je sais que nous allons trouver quelqu’un, même si ce n’est pas mon fils, car cela me donne la force de continue à chercher, c’est comme si je retrouvais chaque fois mon fils », a déclaré Patricia.

Faire usage de tous ses sens

L’histoire de l’homme qui a été sauvé de l’ensevelissement est la première étape de la recherche, il s’agit d’écouter l’information et de la confronter avec les données dont on dispose sur la zone. La police municipale affirme que c’est l’endroit préféré des criminels pour jeter des corps de personnes assassinées par balles et portant des marques de violences.

Une fois sur zone il faut d’abord observer, suivre une trace jusqu’à l’endroit auquel nous pensons et rechercher des traces visibles. La terre doit avoir été retournée, le sol n’est pas lisse et il semble qu’il a été creusé depuis peu. Puis il faut toucher la terre avec les mains, sentir si elle est molle ou dure et ensuite se munir d’une tige faite spécialement pour sonder des fosses. Les mères pèsent de tout leur corps sur cette tige en forme de T et espèrent que le sol n’offre pas de résistance.

Si le métal s’enfonce il faut le retirer et mettre la pointe de métal sous le nez pour rechercher une odeur de putréfaction. L’odorat des « chercheuses » dans ces moments-là est déjà habitué à défier la mort.

C’est à ce moment-là qu’intervient Tomás, le berger belge qu’utilise la police pour trouver des traces de disparus. Tomás détecte avec son flair ce qui est imperceptible pour les chercheuses et fouille chaque endroit indiqué par ses entraîneurs du K-9.

Le chien renifle l’endroit, gratte la terre de ses pattes avant et plonge son museau noir dans les trous qu’ont fait les tiges de métal, puis il se retourne vers ses supérieurs et leur lance un regard joueur qui contraste avec le travail qu’il vient d’effectuer.

Tomás commence à être distrait par d’autres odeurs qui attirent son attention, ce qui veut dire qu’il n’y a rien dans cet endroit. C’est alors que le découragement est grand, car l’amertume est quelque chose pour les familles qui ne disparaît pas aisément. L’espérance de trouver quelque chose s’évanouit dans le trou qu’elles ont creusé avec leur outil.

Trois endroits avaient les caractéristiques recherchées quand on veut déterrer la barbarie, mais aucun d’entre eux n’a répondu au critère le plus important de tous : celui de cacher sous terre un des 99 mille disparus qu’il y a au Mexique ou un des 147 enfants que Patricia continue à chercher.

Finalement la recherche se termine sans résultats concluants, les mères des disparus se retrouvent fréquemment dans ces lieux où il n’y a aucune chance de trouver quelque chose mais, pour elles, c’est un endroit de moins où chercher et où elles savent au moins que leurs enfants n’y sont pas.

« Quand je vois qu’il n’y a rien je sais que nous avons fait tout notre possible pour chercher et que cela ne reste pas en nous, nous repartons déçues car ici il n’y a rien, mais nous éliminons un endroit possible, c’est un flanc de colline en moins, et nous pouvons continuer à avancer », dit Patricia.

L’étape suivante est de recommencer, réunir encore des informations, trouver à nouveau un endroit vert et sombre où les « brutes » ont enterré la barbarie et il est temps que les familles commencent à les déterrer.

Traduction française de Françoise Couëdel.

Source (espagnol) : https://piedepagina.mx/manual-para-desenterrar-la-barbarie.