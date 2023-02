BRÉSIL - Le gouvernement crée un comité interministériel pour faire face à la tragédie humanitaire des Yanomami

Accueil > Français > Amérique latine et Caraïbes > BRÉSIL - Le gouvernement crée un comité interministériel pour faire face à la (...)

21 janvier 2023.

La malnutrition, les décès dus à des maladies évitables et la violence minière font payer un lourd tribut aux peuples autochtones, abandonnés sous l’administration Bolsonaro. C’est pourquoi le nouveau gouvernement fédéral a décrété la mise en place d’un groupe de travail impliquant plusieurs ministères pour commencer d’agir en vue d’enrayer la tragédie humanitaire qui affecte le peuple autochtone yanomami. Ces dernières années, leurs communautés ont souffert de la présence d’exploitations minières illégales, du manque de nourriture, de la contamination de l’eau et de graves négligences sous l’administration de Jair Bolsonaro.

Publié dans une édition supplémentaire du Journal officiel fédéral (DOU), le décret établit une durée de 90 jours pour le travail de la nouvelle Coordination nationale de lutte contre le manque d’assistance sanitaire aux populations du territoire yanomami. Selon ce décret, le comité dispose de 45 jours pour présenter un « plan d’action structurel » avec des réponses à la crise.

Le gouvernement a signalé qu’au moins 570 enfants sont morts de malnutrition, de diarrhée et d’autres causes évitables, ces dernières années. Seulement entre le 24 et le 27 décembre, trois décès ont été enregistrés. En 2022, il y avait plus de 11 500 cas de paludisme au sein de la population.

Parallèlement à la création du comité, le ministère de la santé a déclaré un plan d’urgence de santé publique d’importance nationale dans les territoires yanomami. Un Centre des opérations d’urgence de santé publique (COE - Yanomami) a également été créé, sous la responsabilité du Secrétariat à la santé autochtone (SESAI). Le groupe agira sur le terrain, mais aussi pour la mobilisation des ressources et l’articulation entre les États, les communes et le Service public de santé (SUS).

Depuis le début de la semaine, la région reçoit des équipes du ministère de la santé et du SUS. L’intention initiale était de faire un diagnostic de la situation. Mais les cas très graves devront être traités immédiatement. Des enfants en état de dénutrition sévère ont même été transportés par hélicoptère dans les hôpitaux de la région. Selon le ministère de la santé, des personnes âgées dans un état grave du fait de la famine et un nombre important de patients atteints de paludisme, d’infections respiratoires aiguës ou d’autres maladies, ont également été trouvés.

Ce samedi 21 janvier, le président Lula se rendra dans la région avec un groupe de ministres pour évaluer la situation de près et renforcer les actions du gouvernement pour prêter secours aux victimes de négligence.

Traduction de Pedro Picho.

Source (portugais) : https://www.brasildefato.com.br/2023/01/21/governo-cria-comite-interministerial-para-enfrentar-tragedia-yanomami.