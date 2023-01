COLOMBIE - L’ancien négociateur de la paix avec l’ELN sera le nouvel ambassadeur de Colombie à Cuba

Accueil > Français > Amérique latine et Caraïbes > COLOMBIE - L’ancien négociateur de la paix avec l’ELN sera le nouvel (...)

6 octobre 2022 - Faute de désignation officielle, la tâche de Ríos à La Havane sera de soutenir les négociations de la politique de « paix totale » lors des dialogues que l’État pourrait entamer avec la guérilla de l’ELN dans ce pays d’Amérique centrale.

L’ancien négociateur de la paix avec l’ELN, José Noé Ríos, sera le nouvel ambassadeur de la Colombie à Cuba. L’expérience du diplomate sera essentielle pour faire avancer le processus de « paix totale » du gouvernement de Gustavo Petro dans un des pays qui s’est engagé à être le garant des dialogues de paix qui doivent reprendre en novembre.

Comment s’est faite la reprise des dialogues de paix entre le Gouvernement et l’ELN

Ríos a occupé différentes charges dans le secteur public et a de l’expérience en matière de paix. Il a participé au processus de paix avec les guérillas du M-19 et de l’ELP. Sous le gouvernement d’Ernesto Samper il a été conseillé pour la paix et a été un des négociateurs – sous le gouvernement de Manuel Santos – avec la guérilla de l’ELN.

Le diplomate de 61 ans est économiste de profession, issu de l’Université Jorge Tadeo Lozano et a été également vice-ministre aux questions du travail sous le mandat de Santos.

Le 4 octobre, depuis Caracas (Venezuela), l’ELN et le Gouvernement colombien ont annoncé que les dialogues pour la paix, qui avaient été suspendus en 2019, reprendront les premières semaines de novembre. Les deux parties ont affirmé que les sièges des conversations seraient tournants dans les pays qui se sont proposés comme garants : Cuba, le Venezuela et la Norvège.

« Un pas en avant dans le processus de conversations de paix en Colombie, auquel Cuba réaffirme sa volonté de contribuer », a dit le président cubain, Miguel Díaz Canel, mandataire avec lequel le nouvel ambassadeur maintiendra un dialogue permanent.

Traduction française de Françoise Couëdel.

Source (espagnol) : https://www.elcolombiano.com/colombia/embajador-de-colombia-en-cuba-jose-noe-rios-EB18800589.