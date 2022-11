Accueil > Français > Amérique latine et Caraïbes > PÉROU - Gouvernement de Pedro Castillo : entre boycott et autodestruction

Août-septembre 2022 - Pour vaincre le fujimorisme, celui qui était alors candidat au second tour, Pedro Castillo, et son équipe incarnèrent ce qu’ils n’étaient finalement pas : l’espoir d’affronter les injustices historiques du le pays et de mettre fin à la crise politique des dernières années. Sa condition de rondero [1], de paysan, de maître d’école et de dirigeant syndical permit de mobiliser votes et sympathie ce qui lui a finalement permis de battre une des principales responsables de la crise politique : la candidate Keiko Fujimori, soutenue par d’importants groupes de pouvoir.

Actuellement il est clair que la crise politique n’est pas terminée et ne prendra pas fin pas de si tôt. En revanche, nous vivons un nouveau chapitre de la crise qui a conduit le Pérou à avoir cinq présidents et trois congrès entre 2016 et 2022. En outre, il est évident que Pedro Castillo n’est pas un bon président, loin de là, et qu’il n’est pas capable non plus de répondre aux injustices historiques. La déception quant au gouvernement de Pedro Castillo est générale. Il est plus important même que le rejet des gouvernements antérieurs. Peu importe désormais que Castillo soit un rondero, un paysan, un maître d’école ou un dirigeant syndical. Depuis novembre 2021, le rejet est important et stable : selon les enquêtes de l’Institut d’études péruviennes (IEP), la désapprobation se situe autour de 63% à 71%.

Évidemment la désapprobation est plus forte à Lima parmi les personnes aisées qui n’ont jamais aimé Pedro Castillo. Mais la désapprobation est grande aussi dans les zones rurales (51%) et parmi les pauvres (56%) (IEP, août 2022). Elle s’explique de différentes manières, mais je considère que deux mots sont les mots clés pour comprendre ce qui se passe au Pérou : boycott et autodestruction. Ces deux substantifs ont accompagné le Gouvernement dès ses débuts et se sont imposés à différents moments (écouter l’interview de 2022 dans https://bit.ly/3zE4t2i).

Boycott : la guerre contre le gouvernement de Pedro Castillo

Les grands médias de communication, de grands groupes de pouvoir économique, des partis politiques et divers secteurs conservateurs de la société ont été des opposants radicaux à la candidature de Pedro Castillo au cours du second tour des élections. Mais la guerre a continué.

Il est impressionnant de voir des moyens de communication comme « El Comercio », « América televisión », entre autres, qui traitent de façon peu professionnelle les informations concernant le gouvernement. Le côté positif est qu’il existe un haut niveau de contrôle que les gouvernements antérieurs n’ont pas eu. Mais plus la désinformation grandit, plus s’aggrave la crise politique, plus les moyens de communication perdent de leur crédibilité. Un cas extrême de désinformation (non seulement sous ce gouvernement) est celui du quotidien « La Razón ». Vous pouvez consulter sur ce lien les notes qui accusent le gouvernement de Pedro Castillo d’être ce qu’il n’est pas : communiste. Voir : https://bit.ly/3JzXKek.

Une autre origine des attaques contre l’exécutif a été le Congrès qui, en août 2022, ne donne que 8% d’approbation. L’arme la plus puissante du congrès contre le gouvernement est la suspension du président. Le congrès a brandi la menace à plusieurs reprises. Selon la constitution, le congrès peut suspendre le président pour incapacité morale. L’incapacité morale est un concept légal peu utilisé, qui a déjà été utilisé contre Alberto Fujimori en 2000 et contre l’ex-président Martin Vizcarra en 2019.

Pour sauver sa vie, l’Exécutif doit s’assurer des voix au Congrès. Ce qui est compliqué s’il n’a pas de majorité au Congrès. Au départ, le parti de gouvernement, Pérou libre, n’avait que 30% de représentants au parlement. Quelques mois plus tard il a perdu ces voix. Le parti s’est divisé et le Gouvernement a perdu leur soutien. Les représentants de Pérou libre ne sont plus un allié évident du gouvernement. En fait, Pedro Castillo a été expulsé du parti Pérou libre. Et lors de l’élection récente à la présidence du congrès, la liste proche du gouvernement a perdu.

Ces secteurs envisagent un coup d’État à leur agenda. Néanmoins, le Gouvernement pourrait être plus réactif : il pourrait tomber de lui-même. S’autodétruire.

Avant d’aborder ce thème, je dirai que nombre d’éléments qui entraînent la contestation de la gestion de Castillo ont des origines extérieures. Comme cela s’est produit dans différents pays, les aliments et le pétrole ont vu leurs prix augmenter. La guerre en Ukraine a eu un impact sur l’économie nationale. De ce fait, transporteurs et agriculteurs ont fait de nombreuses grèves qui ont mis en évidence l’incapacité du Gouvernement à réagir.

Autodestruction : désaccords et soupçons de corruption

L’autodestruction a été la marque de ce régime. Les premiers signes étaient visibles dès le début. Le gouvernement de Pedro Castillo a élu à la présidence du Conseil des ministres un congressiste de son parti, Pérou libre, qui a été un sujet de dissension au sein même du gouvernement et qui, en outre, est machiste et homophobe. La présidence du conseil des ministres a donné lieu à des disputes dans les secteurs de la gauche. Pérou Libre a rapidement gâché ses chances. En octobre 2021, Pedro Castillo nomma une nouvelle présidente au conseil des ministres : l’ex-présidente du Congrès, activiste en faveur des droits humains et gauchisante, Mirtha Vásquez. Elle avait plus de qualités que son prédécesseur. En dépit de cela elle n’a pas tenu longtemps. Dès les premiers mois de 2022, Mirtha Vásquez donna sa démission, car elle perdit le soutien du président.

L’autodestruction a atteint à ce moment-là un point crucial. L’Exécutif nomma comme président du conseil des ministres un congressiste d’un parti d’opposition qui faisait l’objet de graves accusations. Il n’a occupé ses fonctions que quatre jours. Par la suite, le Gouvernement nomma le ministre de la Justice à la présidence du conseil des ministres, Aníbal Torres, qui actuellement est en charge. Les nombreuses rotations à la présidence du conseil des ministres se sont répercutées aussi sur d’autres postes ministériels.

En diverses occasions, l’Exécutif a nommé des personnes controversées dans les ministères et autres entités d’État. Et dans d’autres occasions il a retiré son soutien à de bons éléments. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement n’a pas maintenu de stabilité aux postes ministériels, ce qui rend difficile sa capacité à soutenir des politiques publiques. L’instabilité a même touché des secteurs sensibles comme celui de la santé. Le Pérou au niveau mondial est le pays qui a le plus grand nombre de morts victimes du COVID-19 (ratio de décès pour 100 000 habitants). Dans ce contexte on ne s’explique pas pourquoi n’a pas été maintenu à son poste un bon ministre de la Santé, tel que l’était Hernando Cevallos.

À l’incapacité à gouverner, s’ajoutent les dénonciations pour corruption. Certains ex-fonctionnaires du Gouvernement font l’objet d’enquêtes pour subornation. Les enquêtes sont en cours sur le détournement d’argent et ne mènent pas encore jusqu’au président de la république. Tout indique que remonter jusqu’au président n’est qu’une question de temps.

Et les problèmes historiques ?

Au milieu du boycott et de l’autodestruction, les problèmes historiques que Pedro Castillo avait promis de combattre se maintiennent et augmentent. Sept Péruviens sur dix considèrent que le pays est inégalitaire sur le plan économique (très et un peu inégalitaire) et six sur dix trouvent que ces inégalités ont augmenté ces dernières années. De même que, concernant l’accès aux services publics : huit personnes sur dix considèrent que l’accès à la justice est très inégalitaire, sept que l’accès à la santé est très inégalitaire et six ont la même perception quant à l’accès à l’éducation et au travail (IEP et Oxfam, juillet 2022, enquête nationale sur la perception des inégalités). La polarisation contre Castillo a exacerbé le racisme au Pérou.

Par ailleurs, les indicateurs économiques sont divers. Le Produit intérieur brut a cru entre janvier et mai 2022 de 3,5% (Banque centrale de réserve). La production n’a pas cessé d’augmenter mais a ralenti. En une année, les prix des produits ont augmenté de 9% tandis que le chômage à Lima a diminué (Institut national de statistique et d’informatique).

La crise politique continue

Dans ce contexte décrit ici, le pessimisme s’étend. En août 2022, cinq Péruviens et péruviennes sur dix étaient optimistes quant à l’avenir de leur pays. Il y a deux ans ils étaient sept sur dix à être optimistes (IEP, août 2022).

L’issue de la crise est difficile à prévoir. D’un côté, certains secteurs tentent d’éteindre le feu en l’alimentant. Ils cherchent le coup d’État avec l’aide du congrès, qui a l’option de suspendre le président, mais n’a pas la légitimité pour le faire.

D’un autre côté, le mouvement des droits humains et d’autres secteurs démocratiques ont lancé un appel pour reconstruire le pays, grâce à trois actions (voir : https://bit.ly/3Q9rdxY).

1. S’entendre sur un agenda citoyen à moyen ou long terme avec des engagements concrets.

2. Décider de réformes politiques et électorales indispensables

3. Demander des élections générales anticipées

Pour que l’anticipation des élections générales ait des effets positifs, il est indispensable d’améliorer les règles électorales. Si ce n’est pas le cas, nous, les Péruviens et les Péruviennes nous aurons à nouveau à choisir entre des postulants qui ne nous représentent pas. C’est précisément ce qui va se produire pour les élections municipales et régionales qui auront lieu sous peu. À Lima, du moins, l’offre électorale très pauvre est l’expression de la crise que nous vivons.

Traduction française de Françoise Couëdel.

Source (espagnol) : https://www.revistaideele.com/2022/09/26/gobierno-de-pedro-castillo-entre-el-boicot-y-laautodestruccion.