ARGENTINE - Plus d’inégalités et des salaires de misère : la moitié des travailleurs et travailleuses gagnent moins de 330 dollars par mois

Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Juillet 2024 > ARGENTINE - Plus d’inégalités et des salaires de misère : la moitié des (…)

Cet article publié le 25 juin 2024 dans la section économie de La Izquierdia Diario propose une brève synthèse du dernier rapport publié par l’Institut national de la statistique et des recensements (Instituto Nacional de Estadística y Censos, Indec) argentin. Il a été traduit en français et publié par À l’encontre le 26 juin.

Après la dévaluation mise en œuvre par Javier Milei et le ministre de l’économie Luis Caputo [1], l’inflation s’est accélérée à la fin de l’année, attaquant les salaires et les revenus. Mais tout le monde n’a pas été perdant. Selon les données de l’Indec, l’inégalité des revenus dans la population s’est aggravée, mesurée par le coefficient de Gini qui a atteint une valeur de 0,467, par rapport à 0,446 au cours de la même période de l’année précédente (zéro étant la valeur qui implique l’égalité absolue et un l’inégalité totale). Selon Daniel Schteingart, docteur en sociologie, « l’inégalité (mesurée par le coefficient de Gini) a fortement augmenté et a atteint son niveau le plus élevé en 16 ans ».

Par ailleurs, 50% des travailleurs et travailleuses ont gagné moins de 300 000 pesos [330 dollars] au premier trimestre de l’année. Alors que 80% des salariés ont gagné moins de 500 000 pesos [549 dollars] au cours de la même période. En d’autres termes, la majorité de la classe travailleuse vit avec des revenus inférieurs au panier de consommation minimum élaboré par le Conseil interne de l’Association des travailleurs de l’État (ATE) de l’Indec – la moyenne pour le premier trimestre de l’année était de 1 048 178 pesos [1151 dollars]. Ce panier n’est ni un idéal ni un optimum, mais il est proche de ce qui est nécessaire pour boucler les fins de mois.

Par ailleurs, le rapport confirme la grande inégalité de revenus entre les hommes et les femmes, bien que Milei la nie. Au premier trimestre de l’année, les hommes disposaient d’un revenu moyen de 399 265 pesos [438 dollars], tandis que celui des femmes se situait à 289 922 pesos [318 dollars]. Le revenu moyen de l’activité principale des femmes était inférieur de 24,2% à celui des hommes au premier trimestre 2023, alors que l’écart est de 27,4% au même trimestre de cette année.

Le rapport de l’Indec rend compte de l’inégalité des revenus entre les travailleurs et travailleuses formels et informels. Le document montre que le revenu moyen des salariés avec décote pour cotisation pour la retraite était de 449 382 pesos [493 dollars] et a augmenté de 196,1% en un an alors que, dans le cas des salariés sans décote de pension, le revenu moyen était de 197 467 pesos [216 dollars] et a augmenté de 200,8% au cours des douze derniers mois. En un an, le revenu moyen des salariés a moins augmenté que l’inflation, mesurée à 274%.

Dans le cas des ménages, si l’on considère le revenu total, 50% d’entre eux avaient un revenu inférieur à 500 000 pesos [549 dollars]. Par ailleurs, l’écart entre les ménages aux revenus les plus élevés et les plus faibles est de 18, sachant que, dans le premier cas, le revenu moyen des ménages était de 33 937 000 pesos [37 264 dollars] et dans le second, de 188 000 pesos [206 dollars].

Une augmentation d’urgence est nécessaire pour récupérer ce qui a été perdu par les retraités, les travailleurs et les programmes sociaux. Pour un revenu minimum de 851 351 pesos [934 dollars] (mai 2024), qui correspond au montant du panier de base, avec pour objectif d’atteindre un salaire minimum égal au panier familial que les travailleurs d’ATE-Indec ont évalué à 1 309 303 pesos [1437 dollars] (mai 2024). Il faut aussi ajouter l’incorporation de clauses d’indexation qui actualisent le salaire minimum mois par mois en fonction de l’inflation. La CGT et l’ensemble des directions syndicales doivent se placer à la tête d’un plan de lutte pour affronter l’ajustement en cours conduit par Milei et le FMI.

– Dial – Diffusion de l’information sur l’Amérique latine – D 3709.

– Traduction de la rédaction À l’encontre. Traduction ponctuellement modifiée par Dial.

– Source (français) : À l’encontre, 26 juin 2024.

– Texte original (espagnol) : La Izquierda Diario, 25 juin 2024.

En cas de reproduction, mentionner au moins l’auteur, les traducteurs, la source française originale (À l’encontre - https://alencontre.org) et l’une des adresses internet de l’article.