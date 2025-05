Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Avril 2025 > DIAL - avril 2025

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3738 - GUATEMALA Le village Ak’ul à Nebaj récupère les terres dont il a été dépossédé au cours du Conflit armé intérieur

– DIAL 3739 - BRÉSIL - « La mémoire brésilienne est une mémoire blanche » : Entretien avec Laurentino Gomes

– DIAL 3740 - EL SALVADOR - Bénis ceux qui cherchent la justice

Points de repère

13 avril 2025 - Équateur

Dimanche 13 avril, le second tour des élections présidentielles opposait le président sortant Daniel Noboa (Action démocratique nationale, droite) et Luisa González (Mouvement de la Révolution citoyenne, gauche), comme lors du second tour des élections présidentielles anticipées du 15 octobre 2023. Daniel Noboa a obtenu 55,63% des voix, contre 44,37% des voix pour Luisa González. Dimanche 13, à l’annonce des premiers résultats, la candidate et l’ancien président Rafael Correa ont dénoncé une fraude électorale et déposé des recours auprès du Conseil national électoral qui les a rejetés le 24 avril considérant que les 1800 procès-verbaux dont Révolution citoyenne demandait l’annulation – représentant un demi-million de votes, soit moins de la moitié de la différence entre les deux candidats – n’était pas en mesure de changer le résultat final. Plus largement, le second tour des élections, comme la campagne électorale et le premier tour, s’est tenu dans un climat de violence et un contexte très particulier, le président en exercice (et candidat) ayant décrété la veille l’état d’exception dans 7 provinces, le district métropolitain de Quito, le canton Camilo Ponce (province de l’Azuay) et les prisons. Le pays est placé en état d’exception total ou partiel depuis janvier 2024, date du début du « conflit armé interne » lancé par le président contre le terrorisme et le narcotrafic.

