DIAL - juin 2022

– DIAL 3620 - COLOMBIE - Avancée historique : Large dépénalisation de l’avortement. Entretien avec Ana González Vélez

– DIAL 3621 - AMÉRIQUE LATINE - Les femmes sont en train de gagner la lutte pour la légalisation de l’avortement

– DIAL 3622 - VENEZUELA - Les choses s’arrangent : Rebond économique et rapprochement avec Washington

– DIAL 3623 - AMÉRIQUE LATINE - Foi et politique : Le point de vue des communautés ecclésiales de base

Points de repère

13 juin - Équateur

Le 13 juin débutait une grève générale convoquée par la Confédération des nationalités indiennes de l’Équateur (CONAIE), la principale organisation indienne du pays qui a présenté une liste de 10 revendications au gouvernement de Guillermo Lasso (droite), avec notamment la réduction des prix de l’essence, le contrôle des prix des produits agricoles et la suspension des activités minières et pétrolières sur les territoires indiens. Quelque 14 000 manifestants se sont retrouvés dans la capitale, Quito, et les mobilisations ont fait l’objet d’une violente répression par le gouvernement. Le président a aussi décrété l’État d’exception dans 4 dans 24 provinces où a lieu la plus grande partie des manifestations, mais pas dans la province de Pichincha, qui inclut Quito. Des négociations doivent se tenir à nouveau entre le gouvernement et les organisations indiennes sous le patronage de la Conférence épiscopale équatorienne.

19 juin - Colombie

Le premier tour des élections présidentielles colombiennes a eu lieu le 29 mai 2022 et le second tour, opposant Gustavo Petro et Francia Márquez (Pacte historique, gauche) d’une part, et Rodolfo Hernández et Marelen Castillo (candidature indépendante, soutenue par la droite au second tour) d’autre part, a vu la victoire des premiers avec 50,44% des voix, dimanche 19 juin. C’est la première fois que la gauche remporte la présidence.

Faites-nous parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) vos propositions de points de repère pour les mois de mai et juin.

