DIAL - mai 2023

Dial relaie cet appel reçu du réalisateur François-Xavier Drouet.

Aucun documentaire n’a encore permis de mesurer l’importance historique de la théologie de la libération. Son empreinte sur le destin politique des Amériques est pourtant immense. Souvent méconnu ou mal compris, ce mouvement a été beaucoup caricaturé. À l’heure où ses dernières grandes figures atteignent un âge avancé, il y a urgence à en recueillir la mémoire.

L’Évangile de la Révolution propose d’en retracer l’héritage sous la forme d’un long-métrage. D’une durée d’environ deux heures, il est destiné à une sortie en salles de cinéma. Il sera également décliné en une version de 2x52 minutes pour la télévision.

Le tournage s’est déjà déroulé au Brésil, au Salvador, au Nicaragua, au Mexique et en France, entre 2020 et 2022. Actuellement en phase de montage, nous lançons une opération de crowdfunding afin de financer la post-production et l’achat des nombreuses archives audiovisuelles et musiques d’époque, fort coûteuses mais indispensables au film. Nous espérons une sortie au dernier trimestre 2023.

Vous pouvez participer à cette collecte en faisant un don sur la page de notre partenaire Proarti. Les dons provenant de Belgique et de France sont susceptibles de déduction fiscale.

Pour les non-francophones, une page de description du film est disponible en espagnol, en anglais et en allemand.

Les personnes qui ne souhaitent pas payer en ligne peuvent également faire un don par chèque en remplissant et renvoyant ce formulaire.

Extrait

Vous pouvez découvrir en avant-première une séquence du film avec Frei Betto.

L’auteur-réalisateur

François-Xavier Drouet, 43 ans, vit sur le plateau de Millevaches. Ses films ont été sélectionnés et primés dans de nombreux festivals en France et à l’étranger. Son dernier long-métrage, Le Temps des forêts, sorti en salles en 2018, a gagné le Grand prix de la semaine de la Critique au prestigieux festival de Locarno.