DIAL - juillet 2023

– DIAL 3665 - COLOMBIE - Du « Colombianazo » à la paix totale : Entretien avec María Gaitán

– DIAL 3666 - PÉROU - Décès d’Hugo Blanco : À bientôt, tayta Hugucha

– DIAL 3667 - VENEZUELA - Le socialisme du dollar. Des pénuries aux inégalités

– DIAL 3668 - AMÉRIQUE - Théologies indiennes

Soirée Chili à Paris (mercredi 6 septembre 2023, CEF)

Programme de la soirée

– À partir de 17 h 30

→ Accueil et découverte de l’exposition « Chili 1973 : l’asile diplomatique contre l’oppression »

– 18 h 00

→ Mot d’ouverture du Président du Conseil pour la mission universelle de l’Église

– 18 h 15 - 20 h 30

→ Présentation d’un Documents Épiscopat sur le CEFAL, par Valentin Favrie, responsable du Centre national des archives de l’Église de France (CNAEF)

→ Annonce de la sortie du film Revoir l’ambassade, mémoires franco-chiliennes, de Thomas Lalire et Benoît Keller

→ Projection du documentaire Au nom de tous mes frères, de Samuel Laurent Xu (2019, 52 minutes, VO sous-titrée français)

→ Intervention des représentants du CEFAL et de Nous sommes aussi l’église (NSAE)

→ Présentation du livre Des femmes contre Pinochet. Odile Loubet et les résistantes de l’ombre (Chili, 1973-1990), de Samuel Laurent Xu et Gaspard Marcacci Thiéry (Karthala, 2023)

– 20:30

→ Verre de l’amitié

Inscription gratuite et obligatoire à l’adresse suivante : https://soireechili2023-cef.venio.fr/fr.

Adresse

– Conférence des évêques de France (CEF), 58 avenue de Breteuil, 75007 Paris.

Du côté d’AlterInfos

Derniers articles publiés en français

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)

Si vous trouvez qu’un pays ou une région ne sont que trop peu couverts, aidez-nous à y remédier ! Écrivez-nous.

Points de repère

28 juillet - Argentine

Le gouvernement argentin a signé vendredi 28 juillet 2023 un nouveau accord avec le Fonds monétaire international (FMI) qui va lui permettre de recevoir de l’organisme un prêt de 7,5 milliards de dollars en août et un autre en novembre. Comme d’habitude, les prêts du FMI sont associés à la mise en place de politiques et de mesures de la part du gouvernement argentin, ce qui impliquera notamment des coupes budgétaires. Différentes organisations sociales rejettent l’accord et le fait de, une nouvelle fois, « faire passer le FMI avant le peuple » alors que la situation alimentaire dans certains quartiers populaires est très préoccupante.

