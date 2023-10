Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Septembre 2023 > DIAL - septembre 2023

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3669 - CHILI - Discours du président Gabriel Boric lors de la cérémonie de commémoration des 50 ans du coup d’État du 11 septembre 1973

– DIAL 3670 - BRÉSIL - Tribunal suprême fédéral : La condamnation de Lula, un « montage » mensonger, avec l’aide de la CIA

– DIAL 3671 - URUGUAY - Face à la crise de l’eau et aux critiques internationales, le gouvernement se trompe d’urgence

– DIAL 3672 - BRÉSIL – 15e Rencontre inter-ecclésiale des CEB : Gratitude et défis

Publication du livre Notre Che : Un voyage en utopie par les éditions Nzoi

Les éditions Nzoi (Kinshasa, RDC), avec lesquelles nous avions déjà collaboré pour la publication d’Histoire d’une sans-papiers : Traversée du désert de Sonora-Arizona d’Ilka Oliva Corado, viennent de publier la traduction française du livre du Chilien Bruno Serrano, d’abord publiée en trois livraisons dans les numéros de DIAL de juillet, septembre et octobre 2021. L’ouvrage est disponible en RDC, en France et dans le reste du monde. En France, il est en stock dans quelques librairies, à Paris (L’Harmattan) et à Lyon (Terre des livres), et commandable dans toutes les autres ou directement auprès de l’association Cultures - Afriques (cultures-afriques chez alterinfos.org). Pour plus de détails, voir :

Points de repère

20 août - Guatemala

Le premier tour des élections générales du 25 juin 2023 avait placé en tête les candidats présidentiels Sandra Torres (Unité national de l’espoir, centre) et Bernardo Arévalo (Mouvement Semilla, gauche), avec respectivement 21,10% et 15,51% des voix. Neuf partis de droite ont alors déposé différentes plaintes devant la Cour de constitutionnalité et la Cour suprême de justice dénonçant des irrégularités et des fraudes en faveur de Bernardo Arévalo. Mais le recomptage des voix a confirmé les résultats et la tenue du second tour, dimanche 20 août, a été autorisée. Bernardo Arévalo est arrivé en tête avec 60,90% des voix, contre 39,10% pour Sandra Torres.

