DIAL - mai 2024

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3701 - MEXIQUE - Témoignage d’un chauffeur routier sur le trafic forcé de migrants

– DIAL 3702 - MEXIQUE - Le crime organisé décide des candidatures dans plusieurs régions de Guerrero

– DIAL 3703 - BRÉSIL - Les liens de la famille Bolsonaro avec les assassins de Marielle Franco

Rencontre autour de l’œuvre du Chilien Bruno Serrano et du livre Notre Che : Un voyage en utopie (Maison de l’Amérique latine, Paris, 12 juin 2024)

L’association des ex-prisonniers politiques chiliens organise une rencontre autour de l’œuvre du Chilien Bruno Serrano et notamment de son récit Notre Che : Un voyage en utopie, traduit en français par Pedro Tapia et publié d’abord par DIAL puis, au format papier, par les éditions Nzoi, en partenariat avec DIAL.

La présentation sera à la charge du traducteur et ami de l’auteur, Pedro Tapia.

La rencontre aura lieu mercredi 12 juin 2024 à 19 h à la Maison de l’Amérique latine (217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris). L’entrée est libre.

Du côté d’AlterInfos

Derniers articles publiés en français

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)

Si vous trouvez qu’un pays ou une région ne sont que trop peu couverts, aidez-nous à y remédier ! Écrivez-nous.

[>> Retour au sommaire.]

Points de repère

30 mai 2024 - Pérou

Le juge anticorruption du Pérou José Domingo Pérez a demandé à la justice, jeudi 30 mai, une mesure de détention provisoire à l’encontre de Keiko Fujimori, fille d’Alberto Fujimori et ancienne candidate aux élections présidentielles de 2011, 2016 et 2021. La présidente du parti Force populaire (droite) doit être jugée à partir du 1er juillet dans une affaire de blanchiment d’argent en lien avec le financement de ses campagnes électorales de 2011 et 2016. La requête du juge a été émise peu après un voyage de l’accusée aux États-Unis alors qu’elle faisait l’objet d’une interdiction de quitter son domicile sans autorisation du pouvoir judiciaire depuis le 30 avril.

Faites-nous parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) vos propositions de points de repère pour le mois de juin.

[>> Retour au sommaire.]

