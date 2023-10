Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Octobre 2023 > DIAL - octobre 2023

Campagne de soutien 2023-2024

Les lecteurs et lectrices qui nous lisent depuis plus d’un an connaissent déjà la solution adoptée par Dial pour continuer son travail d’information, les nouveaux venus le découvrent avec ce numéro : chaque année, la revue organise une campagne de soutien d’octobre à décembre.

Dial a été créé en 1971 pour, comme son nom l’indique, diffuser de l’information sur l’Amérique latine. Le régime militaire brésilien (1964-1985) exerçait un contrôle de l’information et le projet du fondateur de Dial, Charles Antoine, était de tenter de contourner ces contrôles en s’appuyant sur un réseau de connaissances pour offrir aux lecteurs et lectrices francophones des informations sur ce qui se passait dans le pays, et au-delà, en Amérique latine. La revue, d’abord diffusée par abonnement, publie depuis lors des informations rédigées principalement par des Latino-Américains et traduites en français.

En novembre 2006, Dial est devenue une revue en ligne et la question s’est posée de savoir si l’accès devait être libre et gratuit ou limité aux abonnés. C’est la première solution, plus conforme à notre volonté d’information, qui a été retenue. Mais l’option de la gratuité requiert de trouver une manière de financer les dépenses nécessaires au fonctionnement de la revue. C’est dans cette perspective que nous avons lancé l’idée de campagnes annuelles de soutien.

Ce système permet de ne faire appel à votre appui financier que deux mois par an et de fonctionner sans mention des impératifs de financement ni publicité pendant le reste de l’année. Il a aussi l’avantage de démocratiser l’accès à l’information que nous souhaitons diffuser et de compter sur la responsabilité et l’engagement des lecteurs et des lectrices, plutôt que d’imposer une obligation d’abonnement avec peu de considération des possibilités financières de chacun et chacune.

C’est bien sûr un pari risqué, mais pour l’instant, cela fonctionne à peu près même si nous sommes toujours un peu en dessous des sommes visées . Nous avons besoin de réunir cette année encore 19 000 € pour assurer notre fonctionnement. Ces dernières années, les sommes récoltées avoisinent en général les 16 000 €. En 2019-2020, nous avons ainsi reçu 16 500 €, 16 600 € en 2020-2021, 15 600 € en 2021-2022 et 16 863 € en 2022-2023.

Pour nous, comme chaque année, la campagne qui commence est cruciale puisque c’est vos dons qui nous permettent d’exister. Nous comptons donc sur vous, sans qui rien ne sera possible. Nous vous tiendrons au courant des avancées de la campagne avec la parution des numéros de novembre et de décembre. Nous vous enverrons aussi deux courriels supplémentaires, à mi-course entre les numéros mensuels.

Nous avons environ 2000 abonnés. Si chaque personne donnait 20 euros, nous recueillerions 40 000 euros. Bien entendu, cela n’arrive jamais. Si 400 personnes donnaient 50 euros – le prix de l’abonnement papier était avant 2006 de 65 euros –, nous obtiendrions 20 000 euros ! Dans les faits, chacun, chacune, donne selon ses possibilités et les montants varient, mais plus nous recevrons de dons, plus nous aurons de chances d’atteindre notre objectif. L’année dernière, les sommes collectées nous ont été envoyées par quelque 85 personnes, soit bien moins que les 2000 personnes qui reçoivent chaque mois la revue par courriel…

L’association Les Amis de Dial est reconnue d’intérêt général. Vos dons peuvent donc donner lieu à des déductions d’impôts (déduction de 66 % des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable). Si vous souhaitez en bénéficier, il suffit de nous le signaler, nous vous enverrons un reçu début 2024.

Les modalités pratiques du don (par chèque, virement, virement mensualisé ou paiement en ligne Paypal) sont détaillées dans le texte « Faites un don pour soutenir Dial et AlterInfos ».

En résumé :

– Comme les années précédentes, vous pouvez envoyer vos chèques libellés à l’ordre de l’Association Les Amis de Dial au trésorier.

Association Les Amis de Dial

c/o Louis Michel

37 rue Nicolas Chorier

38000 Grenoble

FRANCE

– Pour les virements, les coordonnées bancaires de l’association sont :

Titulaire du compte : Association Les Amis de Dial

Domiciliation : Crédit Mutuel Lyon Jean Macé (France)

RIB : 10278 07304 00062667101 41

IBAN : FR76 1027 8073 0400 0626 6710 141

BIC : CMCIFR2A

– Les banques offrent la possibilité de réaliser de manière automatique des virements mensuels d’une petite somme (5 ou 10 euros, par exemple), ce qui peut nous permettre de compter sur un apport régulier et peut vous éviter de trop déséquilibrer des budgets parfois déjà bien serrés.

Nous espérons que cet appel obtiendra votre soutien et que, grâce à vous et pour vous, Dial continuera son travail d’information.

Cordialement,

l’équipe de Dial.

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3673 - COLOMBIE - Yolanda Perea : une vie entre la guerre, la paix et la résistance

– DIAL 3674 - URUGUAY - 1973 : Une déroute stratégique

– DIAL 3675 - ARGENTINE - La fièvre de l’or blanc : Un mois de manifestations et de répression à Jujuy

– DIAL 3676 - MEXIQUE - Audelia Pastrana, conteuse en langue zapotèque

Publication du livre Notre Che : Un voyage en utopie par les éditions Nzoi

Les éditions Nzoi (Kinshasa, RDC), avec lesquelles nous avions déjà collaboré pour la publication d’Histoire d’une sans-papiers : Traversée du désert de Sonora-Arizona d’Ilka Oliva Corado, viennent de publier la traduction française du livre du Chilien Bruno Serrano, d’abord publiée en trois livraisons dans les numéros de DIAL de juillet, septembre et octobre 2021. L’ouvrage est disponible en RDC, en France et dans le reste du monde. En France, il est en stock dans quelques librairies, à Paris (L’Harmattan) et à Lyon (Terre des livres), et commandable dans toutes les autres ou directement auprès de l’association Cultures - Afriques (cultures-afriques chez alterinfos.org). Pour plus de détails, voir :

Du côté d’AlterInfos

Derniers articles publiés en français

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)

Si vous trouvez qu’un pays ou une région ne sont que trop peu couverts, aidez-nous à y remédier ! Écrivez-nous.

Points de repère

22 octobre - Argentine

Dimanche 22 octobre s’est tenu en Argentine le premier tour des élections présidentielles. Les électeurs élisaient aussi un peu plus de la moitié des députés et un tiers des sénateurs. Sergio Massa, le candidat présidentiel de l’Union pour la patrie, coalition politique de tendance péroniste et progressiste, est arrivé en tête avec 36,68% des voix, contre 29,98% pour Javier Milei de la coalition La liberté avance (extrême-droite) et 23,83% pour Patricia Bullrich de la coalition Ensemble pour le changement (droite). Le second tour, opposant Massa et Milei, se tiendra le 19 novembre.

Faites-nous parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) vos propositions de points de repère pour les mois d’octobre et novembre.

