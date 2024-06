Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Juin 2024 > DIAL - juin 2024

– DIAL 3704 - ARGENTINE - « Nous voulons savoir ce qui s’est passé et cela fait partie de ce futur qui est présent » : La lutte éternelle de Nora Cortiñas

– DIAL 3705 - BRÉSIL - Changement climatique, soja et inondations dans le Rio Grande do Sul : Aux racines du problème

– DIAL 3706 - MEXIQUE - « Sans justice, il n’y aura pas de paix »

– DIAL 3707 - NICARAGUA - Des religieuses et des religieux dans la clandestinité dénoncent : « Cette dictature est capitaliste et néolibérale »

Points de repère

30 mai - 27 juin 2024 - El Salvador

Le président salvadorien Nayib Bukele, réélu le 4 février 2024 alors que la Constitution interdit la réélection, a entamé son deuxième mandat le 2 juin et la dérive autoritaire continue. Atilio Montalvo, ancien dirigeant du Front Farabundo Martí de libération nationale (FMLN) qui avait participé à la commission de négociation des Accords de paix, signés en janvier 1992, a été arrêté par la Police nationale civile jeudi 30 mai avec 7 autres anciens combattants membres de l’Alliance nationale El Salvador en paix (José Ismael Santos, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira y Roberto Antonio Esquivel). D’après la police, ils sont accusés d’avoir préparé des « attentats aux explosifs dans différents endroits du pays le 1er juin ». Ingrid Escobar, du Secours judiciaire humanitaire (SJH), a dénoncé une accusation infondée, basée sur des preuves qui ne résistent pas à l’examen, et demandé leur libération. Jeudi 27 juin, Nayib Bukele a aussi annoncé la révocation de plus de 300 fonctionnaires du ministère de la culture, accusés de promouvoir « des programmes incompatibles avec la vision de ce gouvernement ».

2 juin 2024 - Mexique

Claudia Sheinbaum, membre du parti Morena (Mouvement de régénération nationale, gauche) et candidate de la coalition électorale Continuons à écrire l’histoire, a été largement élue lors des élections fédérales du 2 juin 2024, avec 59,75% des voix. Première femme à accéder à la présidence du Mexique, elle prendra ses fonctions le 1er octobre 2024, succédant à Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Faites-nous parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) vos propositions de points de repère pour le mois de juillet.

