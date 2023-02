Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Février 2023 > DIAL - février 2023

– DIAL 3643 - PARAGUAY - La « production durable » selon l’agrobusiness. Quelques éléments pour déconstruire ce type de discours

– DIAL 3644 - VENEZUELA - Manifestations de travailleurs

– DIAL 3645 - URUGUAY - Pauvreté : D’une condition à une population. Entretien avec l’historien Aldo Marchesi

– DIAL 3646 - AMÉRIQUE LATINE - Église : Le futur est en marche

Points de repère

Février - Chili

Deux rapports préparés par des experts du Centre d’ADN ancien de l’Université de MacMaster (Canada) et de la Section de génétique légiste du département de médecine légiste de l’Université de Copenhague (Danemark) concluent que la mort brutale de Pablo Neruda le soir du 23 septembre 1973 a été causée par l’inoculation de la souche Alaska E43 de la bactérie Clostridium botulinum alors qu’il était hospitalisé à la clinique Santa María pour une infection urinaire. Cette conclusion vient corroborer la version donnée par l’assistant du poète, Manuel Araya, selon laquelle Neruda aurait été assassiné par le biais d’une injection à l’abdomen non programmée à 16 h le 23 septembre 1973.

15 février - Pérou

Des organisations de défense des droits humains et des avocats indépendants ont porté plainte contre Dina Boluarte, vice-présidente devenue présidente après la destitution et l’arrestation du président Pedro Castillo le 7 décembre 2022. La présidente est accusée de la mort de 6 manifestants assassinés pendant les manifestations qui ont eu lieu en décembre dans la région d’Apurimac. Sont aussi concernés par la paleine l’ancien président du conseil des ministres, Pedro Angulo, le ministre d’alors de la défense, devenu depuis premier ministre, Alberto Otárola, l’ancien ministre de l’intérieur, César Cervantes, le commandant général dela police, Raúl Alfaro et d’autres responsables de la répression.

