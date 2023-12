Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Novembre 2023 > DIAL - novembre 2023

Campagne de soutien 2023-2024

Voilà un mois que nous avons lancé notre campagne annuelle de soutien qui durera encore jusqu’à la parution du DIAL de décembre. Où en sommes-nous ?

Les dons ont continué à arriver avec des chèques envoyés par courrier, des virements sur le compte de l’association des Amis de Dial ou sur notre compte Paypal.

Lors de la première quinzaine de campagne, nous avions fait un bon départ en réunissant 5651 euros. Après notre mail du 8 novembre, les dons ont continué : nous avons reçu 19 dons (contre 17 lors de la première quinzaine) pour un total de 2980 euros. Pour le moment, les dons envoyés s’élèvent donc à 8632 euros, soit environ 900 € de moins que la moitié des 19 000 euros (9500 €) dont nous avons besoin pour pouvoir continuer notre travail d’information, après un mois de campagne. C’est donc un début correct, grâce notamment à quelques dons importants, mais il nous reste encore plus de la moitié du chemin à parcourir au cours du mois qui vient pour parvenir à notre objectif final. Et nous savons par expérience que la seconde partie de la somme est plus difficile à réunir que la première.

Nous remercions toutes les personnes qui ont pu nous soutenir de cette manière et grâce auxquelles nous avons déjà fait ce beau bout de chemin. Merci aussi pour vos petits mots.

Nous sommes conscients que tout le monde n’a pas les mêmes possibilités financières et c’est pour cela que l’accès libre nous paraît être le bon choix : tout le monde doit pouvoir avoir accès aux informations que nous diffusons, indépendamment des revenus de chacun et chacune. Mais cette ouverture suppose un engagement responsable des personnes qui peuvent nous faire parvenir un don : sans elles, nous ne pourrions pas continuer.

Nous espérons donc que les dons vont continuer à être importants lors de ce second mois et nous comptons sur vous pour cela. Sans vous, rien ne sera possible.

L’association Les Amis de DIAL étant reconnue d’intérêt général, les dons qui lui sont versés donnent lieu à une réduction d’impôt (66% des sommes versées retenues dans la limite de 20% du revenu imposable) — dans ce cas, merci de nous signaler que vous avez besoin d’un reçu. Les modalités pratiques du don (par chèque, virement, virement mensuel ou paiement en ligne Paypal) sont expliquées dans le texte « Faites un don pour soutenir Dial et AlterInfos ».

– Vous pouvez envoyer vos chèques libellés à l'ordre de l'Association Les Amis de Dial

Association Les Amis de Dial

c/o Louis Michel

37 rue Nicolas Chorier

38000 Grenoble

FRANCE

– Pour les virements, les coordonnées bancaires de l’association sont :

Titulaire du compte : Association Les Amis de Dial

Domiciliation : Crédit Mutuel Lyon Jean Macé (France)

RIB : 10278 07304 00062667101 41

IBAN : FR76 1027 8073 0400 0626 6710 141

BIC : CMCIFR2A

Cordialement,

l’équipe de Dial.

redaction chez dial-infos.org

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3677 - ARGENTINE - L’ouragan Milei : Sept clés pour comprendre les résultats de l’élection présidentielle

– DIAL 3678 - BRÉSIL - Le « roi du Nord », Helder Barbalho, gouverneur du Pará, utilise le discours de protection de l’Amazonie pour étendre son pouvoir

– DIAL 3679 - COLOMBIE-VENEZUELA - Le front commun des présidents de gauche Petro et Maduro

– DIAL 3680 - ARGENTINE - Les femmes des Ligues agraires et du Mouvement rural d’action catholique

Du côté d’AlterInfos

Livres

Derniers articles publiés en français

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)

Si vous trouvez qu'un pays ou une région ne sont que trop peu couverts, aidez-nous à y remédier !

Points de repère

29 novembre - Bolivie

Le sénat brésilien a approuvé mercredi 29 novembre le protocole d’adhésion de la Bolivie comme membre de plein droit du Marché commun du Sud (Mercosur). Comme l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay avaient déjà accepté l’adhésion de la Bolivie, le pays rejoint désormais le Mercosur.

Faites-nous parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) vos propositions de points de repère pour le mois de décembre.

