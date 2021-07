DIAL - juillet 2021 - sommaire, informations & points de repère

Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Juillet 2021 > DIAL - juillet 2021 - sommaire, informations & points de (...)

Sommaire

Points de repère

DIAL 3585 - Notre Che : Un voyage en utopie, chapitres I-III

DIAL 3586 - Notre Che : Un voyage en utopie, chapitres IV-VI

DIAL 3587 - Notre Che : Un voyage en utopie, chapitres VII-IX

Pause estivale

Comme chaque année, DIAL ne paraîtra pas en août. Nous vous donnons donc rendez-vous en septembre !

Du côté d’AlterInfos

Derniers articles publiés en français

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)

Si vous trouvez qu’un pays ou une région ne sont que trop peu couverts, aidez-nous à y remédier ! Écrivez-nous.

[>> Retour au sommaire.]

Points de repère

20 juillet - Haïti

Après la démission de Joseph Jouthe du poste de premier ministre, le président Jovenel Moïse désigne Ariel Henry à ce poste lundi 5 juillet. Jovenel Moïse est assassiné le 7 juillet. Dans les jours qui suivent, un accord parlementaire prévoit de désigner le président Joseph Lambert comme président intérimaire et confirme Ariel Henry au poste de premier ministre. Ce dernier a formé son gouvernement le 19 juillet et pris ses fonctions le mercredi 20. La Coalition des acteurs de la société civile (Casc) qui regroupe notamment le Conseil haïtien des acteurs non étatiques (Conhane), la Plateforme des organisations haïtiennes des droits humains (Pohdh), la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (Ctsp), la Platfòm peyizan 4 je kontre, le Fowòm sitwayen nan Sid (fòs sid) déplore que le nouveau gouvernement ait été « formé sans un consensus avec les partis politiques et la société civile organisée qui s’investit, depuis plusieurs mois, dans la recherche de solution durable dans cette crise généralisée dans le pays ».

28 juillet - Pérou

Le second tour des élections présidentielles opposant Pedro Castillo, du parti Pérou libre (gauche), et Keiko Fujimori, du parti Force populaire (droite), s’est tenu dimanche 6 juin 2021. Le résultat était serré, avec juste 44 000 voix d’avance pour Pedro Castillo (50,125%) selon les résultats diffusés par l’Office national des processus électoraux (ONPE). Le Jury national d’élections (JNE) a confirmé sa victoire le 19 juillet 2021 et le nouveau président a pris ses fonctions le 28 juillet.

Faites-nous parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) vos propositions de points de repère pour les mois de juillet et août.

[>> Retour au sommaire.]

Envoi du courriel mensuel et changements d’adresse

Si vous changez d’adresse courriel et souhaitez continuer à recevoir Dial chaque 1er du mois, veuillez nous communiquer votre nouvelle adresse. Une fois que votre ancienne adresse est invalidée, nous risquons de ne plus avoir de moyens de vous contacter.

Recevoir les nouvelles de Dial ou d’AlterInfos par courriel

Pour recevoir le sommaire de Dial chaque mois par courriel, vous pouvez utiliser le formulaire d’inscription. Si par erreur, vous recevez Dial à plusieurs de vos adresses, vous pouvez désinscrire les adresses superflues en bas de cette page https://listes.globenet.org/listinfo/abonnes_dial. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à dial[AT]dial-infos.org en précisant les adresses superflues, nous nous ferons un plaisir de les désinscrire.

Si vous souhaitez être informé-e des publications sur le site AlterInfos (articles en espagnol principalement, mais aussi en anglais, en portugais et en français), vous pouvez vous inscrire à AlterInfos_via_mail, la lettre d’information hebdomadaire d’AlterInfos.

Faites connaître Dial autour de vous

Si vous souhaitez faire connaître Dial et AlterInfos à d’autres personnes, vous pouvez utiliser les tracts prêts à imprimer disponibles en bas de l’article « Faites connaître Dial et AlterInfos autour de vous ». Vous pouvez aussi simplement transférer par courriel le sommaire du dernier numéro…