Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Janvier 2023 > DIAL - janvier 2023

Campagne de soutien 2022-2023, un mois après

Avec les dons reçus après la clôture de la campagne, nous en sommes désormais à 15 409 €. Il nous reste encore un bon morceau de chemin à parcourir jusqu’aux 19 000 euros dont nous avons besoin, même si nous avons déjà fait une belle partie du chemin : plus que 3 600 euros ! Nous espérons que d’autres dons vont venir nous aider à atteindre notre objectif..

Encore une fois, merci à toutes celles et tous ceux qui ont pu nous soutenir de cette manière. Certaines personnes ont opté pour un don mensualisé, ce qui nous permet de savoir un peu mieux sur quelles recettes nous pouvons compter. Merci enfin de votre fidélité et votre intérêt, grâce auxquels notre travail prend tout son sens.

Pour les donateurs et donatrices à venir, nous rappelons que les modalités pratiques du don (par chèque, virement, virement mensuel ou paiement en ligne Paypal) sont expliquées en détail dans le texte « Faites un don pour soutenir Dial et AlterInfos ». Vous pouvez envoyer vos chèques libellés à l’ordre de l’Association Les Amis de Dial à : Association Les Amis de Dial, chez Louis Michel, 37 rue Nicolas Chorier, 38000 Grenoble.

Cordialement,

l’équipe de Dial.

redaction chez dial-infos.org

Sommaire

– Points de repère

– DIAL 3639 - BOLIVIE - La détention de Luis Fernando Camacho, nouvel épisode dans la polarisation du pays

– DIAL 3640 - BRÉSIL - « 30 millions de personnes victimes de la faim, ce n’est pas facile d’y remédier ». Entretien avec Michela Calaça, du Mouvement des femmes paysannes

– DIAL 3641 - ARGENTINE - Les Nations unies dénoncent l’action de Barrick Gold à San Juan et mettent en évidence la complicité des autorités

– DIAL 3642 - EL SALVADOR - La pêche au plastique et aux ordures dans le Cerrón Grande

Du côté d’AlterInfos

Derniers articles publiés en français

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)

Si vous trouvez qu’un pays ou une région ne sont que trop peu couverts, aidez-nous à y remédier ! Écrivez-nous.

[>> Retour au sommaire.]

Points de repère

31 janvier - Pérou

Depuis la destitution et l’arrestation du président Pedro Castillo, le 7 décembre 2022, de nombreuses manifestations ont lieu dans tout le pays. Après avoir décrété l’état d’urgence le 14 décembre, le nouveau gouvernement de Dina Boluarte, vice-présidente devenue présidente après la destitution de Pedro Castillo, a imposé une répression très forte contre les manifestants entraînant la mort de 65 personnes. Syndicats, organisations sociales et partis de gauche ont réalisé une première mobilisation massive à Lima le 19 janvier et en ont convoqué une deuxième pour le mardi 31 janvier, demandant la démission de Dina Boluarte, la convocation d’élections anticipées et la dissolution du Congrès. Le Congrès réunie en assemblée plénière doit reprendre dans l’après-midi du mardi 31 janvier l’examen du projet de loi proposant d’avancer les élections générales à octobre 2023. Des mobilisations ont aussi eu lieu dès le mardi matin dans les différentes régions du pays et en particulier dans le Sud.

Faites-nous parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) vos propositions de points de repère pour le mois de février.

[>> Retour au sommaire.]

Envoi du courriel mensuel et changements d’adresse

Si vous changez d’adresse courriel et souhaitez continuer à recevoir Dial chaque 1er du mois, veuillez nous communiquer votre nouvelle adresse. Une fois que votre ancienne adresse est invalidée, nous risquons de ne plus avoir de moyens de vous contacter.

Recevoir les nouvelles de Dial ou d’AlterInfos par courriel

– Pour recevoir le sommaire de Dial chaque mois par courriel, vous pouvez utiliser le formulaire d’inscription. Si par erreur, vous recevez Dial à plusieurs de vos adresses, vous pouvez désinscrire les adresses superflues en bas de cette page https://listes.globenet.org/listinfo/abonnes_dial. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à dial[AT]dial-infos.org en précisant les adresses superflues, nous nous ferons un plaisir de les désinscrire.

– Si vous souhaitez être informé-e des publications sur le site AlterInfos (articles en espagnol principalement, mais aussi en anglais, en portugais et en français), vous pouvez vous inscrire à AlterInfos_via_mail, la lettre d’information hebdomadaire d’AlterInfos.

Faites connaître Dial autour de vous

Si vous souhaitez faire connaître Dial et AlterInfos à d’autres personnes, vous pouvez utiliser les tracts prêts à imprimer disponibles en bas de l’article « Faites connaître Dial et AlterInfos autour de vous ». Vous pouvez aussi simplement transférer par courriel le sommaire du dernier numéro…