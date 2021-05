Accueil > Français > Dial, revue mensuelle en ligne > Mai 2021 > DIAL - mai 2021 - sommaire, informations & points de repère

Sommaire

Points de repère

DIAL 3577 - ÉQUATEUR - Comment la droite est-elle revenue au pouvoir ?

DIAL 3578 - ÉQUATEUR - La fin d’une époque

DIAL 3579 - BOLIVIE - Second tour des élections départementales : le MAS perd les quatre départements en ballottage

DIAL 3580 - AMÉRIQUE LATINE - Des évêques dénoncent les atteintes aux droits humains causées par l’extractivisme

Mise à jour des serveurs qui hébergent le site

Globenet, l’hébergeur du site internet de DIAL, va procéder à une mise à jour importante à partir de vendredi 21 mai à 19h. Dial et AlterInfos seront donc inaccessibles pendant plusieurs heures, voire pendant toute la fin de semaine. Tout devrait ensuite rentrer dans l’ordre.

Du côté d’AlterInfos

Derniers articles publiés en français

Derniers articles publiés en portugais

Derniers articles publiés, classés par pays et régions (toutes langues confondues)

Si vous trouvez qu’un pays ou une région ne sont que trop peu couverts, aidez-nous à y remédier ! Écrivez-nous.

[>> Retour au sommaire.]

Points de repère

15-16 mai - Chili

L’élection de l’Assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle Constitution pour remplacer celle héritée de la dictature a finalement eu lieu les 15 et 16 mai, après plusieurs reports. Elle s’est tenue en même temps que des élections municipales et régionales. Le taux de participation a été de 41,51%, soit environ 10% de moins que lors du plébiscite du 25 octobre 2020 sur la convocation d’une assemblée constituante. La liste commune à la droite et l’extrême-droite a obtenu 37 sièges, la liste des partis de centre-gauche, 25 sièges, la liste de gauche, 25 sièges et les différentes listes d’indépendants, 48 sièges. La droite, qui fait son score le plus faible depuis 1990, ne disposera donc pas du tiers des membres qui lui était nécessaire pour pouvoir opposer un veto aux mesures proposées.

Faites-nous parvenir par courriel (redaction[AT]dial-infos.org) vos propositions de points de repère pour le mois de mai.

[>> Retour au sommaire.]

Envoi du courriel mensuel et changements d’adresse

Si vous changez d’adresse courriel et souhaitez continuer à recevoir Dial chaque 1er du mois, veuillez nous communiquer votre nouvelle adresse. Une fois que votre ancienne adresse est invalidée, nous risquons de ne plus avoir de moyens de vous contacter.

Recevoir les nouvelles de Dial ou d’AlterInfos par courriel

Pour recevoir le sommaire de Dial chaque mois par courriel, vous pouvez utiliser le formulaire d’inscription. Si par erreur, vous recevez Dial à plusieurs de vos adresses, vous pouvez désinscrire les adresses superflues en bas de cette page https://listes.globenet.org/listinfo/abonnes_dial. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à dial[AT]dial-infos.org en précisant les adresses superflues, nous nous ferons un plaisir de les désinscrire.

Si vous souhaitez être informé-e des publications sur le site AlterInfos (articles en espagnol principalement, mais aussi en anglais, en portugais et en français), vous pouvez vous inscrire à AlterInfos_via_mail, la lettre d’information hebdomadaire d’AlterInfos.

Faites connaître Dial autour de vous

Si vous souhaitez faire connaître Dial et AlterInfos à d’autres personnes, vous pouvez utiliser les tracts prêts à imprimer disponibles en bas de l’article « Faites connaître Dial et AlterInfos autour de vous ». Vous pouvez aussi simplement transférer par courriel le sommaire du dernier numéro…