DIAL - juin 2021 - sommaire, informations & points de repère

Sommaire

Points de repère

DIAL 3581 - VENEZUELA-COLOMBIE - Des ombres sur Apure : le conflit à la frontière

DIAL 3582 - ARGENTINE - L’endroit parfait : vols de la mort dans le Delta d’Entre Ríos

DIAL 3583 - ARGENTINE - Fabián Domínguez : « À l’intérieur du pays, il y a beaucoup de pactes de silence sur ce que fut la répression militaire »

DIAL 3584 - ARGENTINE - « Mon père a participé comme anesthésiste aux vols de la mort, en injectant des tranquillisants aux victimes pour les endormir »

Points de repère

28 avril - 17 juin - Colombie

Ces dernières semaines, la Colombie a été le théâtre d’importantes mobilisations sociales initiées le 28 avril. Il s’est agi d’abord d’un mouvement contre le projet de réforme fiscale du gouvernement d’Iván Duque, qui a alors abandonné le projet. Mais les mobilisations se sont prolongées pour dénoncer l’autoritarisme du gouvernement, la répression brutale et pour défendre différentes revendications. Le Comité national de la grève civique a annoncé mardi 8 juin la suspension des mobilisations de rue après 48 jours d’actions dans 874 des 1112 municipalités du pays. Le Comité a aussi présenté les différents types d’actions qui vont désormais être organisées, avec la réalisation d’assemblées populaires et de réunions pédagogiques, la présentation de projets de lois intégrant les revendications principales du mouvement au début des sessions ordinaires du Congrès de la République mardi 20 juillet, des journées artistiques et culturelles et une nouvelle mobilisation nationale le 20 juillet. Des secteurs qui ne sont pas affiliés au Comité national de la grève civique ont appelé à des manifestations jeudi 17 juin et les mobilisations dans différentes villes du pays ont été à nouveau violemment réprimées par l’Escadron mobile antiémeutes (ESMAD), causant au moins un mort et 20 blessés à Cali. Selon les chiffres de l’Institut d’études pour le développement et la paix (Indepaz), l’ESMAD aurait causé la mort d’au moins 70 personnes depuis le 28 avril.

6 juin - Pérou

Le second tour des élections présidentielles opposant Pedro Castillo, du parti Pérou libre (gauche), et Keiko Fujimori, du parti Force populaire (droite), s’est tenu dimanche 6 juin 2021. Les premiers résultats avaient donné une courte avance à Keiko Fujimori mais la tendance s’est rapidement inversée et selon les résultats diffusés par l’Office national des processus électoraux (ONPE ) sur l’ensemble des bureaux de vote, Pedro Castillo obtient 50,125% des votes valides (8 835 970), contre 49,875% pour Keiko Fujimori (8 791 730). Le nouveau président devrait prendre ses fonctions le 28 juillet.

